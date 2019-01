Kurz nach dem Zusammenstoß hatte das Fahrzeug Feuer gefangen. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus den Fahrzeug befreien. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der komplette Pkw bereits in Vollbrand. Umgehend wurde durch die Einsatzkräfte unter Atemschutz ein umfangreicher Löschangriff aufgebaut. Die Wehrleute aus Mimbach unterstützten den Löschbezirk Breitfurt. „Dank der 2500 Liter Wasser, das unser Tanklöschfahrzeug an Bord hat, war es direkt möglich, einen schlagkräftigen Löschangriff aufzubauen, unterstützt wurden wir durch die Kameraden aus Mimbach“, so der Breitfurter Löschbezirksführer Jürgen Schmidt. Zur Brandbekämpfung verwendete der Angriffstrupp unter Atemschutz für die Löscharbeiten ein Schaum-Sonderrohr. Parallel hierzu wurde das Fahrzeug gegen Wegrollen und die Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Innerhalb weniger Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Mit Löschschaum wurde das Auto anschließend komplett abgelöscht. „Vermutlich ist durch den Unfall die Spritleitung beschädigt worden, was die schnelle Brandausbreitung erklären würde“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Jürgen Schmidt abschließend. Für die 21 Blieskasteler Feuerwehrleute, die mit den beiden Löschgruppenfahrzeugen aus Breitfurt und Mimbach und dem Breitfurter Schlauchwagen ausgerückt waren, war der Einsatz nach einer Stunde beendet.

Dies war jedoch nicht der einzige Einsatz für die Feuerwehr an diesem Wochenende. Der Löschbezirk Blieskastel-Mitte wurde am Samstag um 19.07 Uhr nach Lautzkirchen zu einer Notfalltüröffnung alarmiert. Ein Hausbewohner hatte sich ausgesperrt, während gleichzeitig Essen in der Küche zubereitet wurde. Nachdem die Feuerwehr die Haustür geöffnet hatte, war bereits die Küche leicht verqualmt. So konnte ein Küchenbrand rechtzeitig verhindert werden. Die Wehr war mit drei Fahrzeugen und neun Leuten vor Ort. Der Einsatz war für den Löschbezirk Mitte nach 40 Minuten beendet. Am Sonntag wurde der Löschbezirk Blieskastel-Mitte schließlich zu einer größeren Ölspur an den Kreisel Richtung Blickweilerstraße gerufen. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte Dieselkraftstoff im Bereich des Kreisels auf der B 423 verloren. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur ab.