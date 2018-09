Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 81-jährige aus Blieskastel stammende E-Bike-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Er trug keinen Helm, so die Polizei. Der Verletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrrad entstand Totalschaden, am Pkw geringer Sachschaden. „Das Verletzungsbild des E-Bike-Fahrers zeigt wieder einmal, wie wichtig es ist, einen Fahrradhelm zu tragen“, teilt die Polizei abschließend mit.