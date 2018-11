später lesen Kirchenkonzert Der Chor der Christuskirche singt zum Advent Teilen

Der Chor der Christuskirche Mimbach lädt ein, beim Hören von Orgel-, Querflöten-, Blockflöten- und Chormusik in die Adventszeit einzutreten.Christoph Jakobi (Orgel) und Jessica Weißenauer (Querflöte) musizieren am Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, in der renovierten Christuskirche Mimbach Werke aus Barock und Romantik von Bach, Wesley, Telemann, Brahms und Grieg. red