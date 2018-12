Wie die Polizei weiter mitteilte, war sie am Samstag gegen 3 Uhr auf den Mitfahrerparkplatz an der B 423 in Kleinottweiler gerufen worden, wo der Anhänger mit KL-Nummernschildern – steht für Kaiserslautern – abgestellt war. Brandstiftung seit derzeit nicht auszuschließen, hieß es weiter. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor, so die Polizei weiter. Die Schadenshöhe wird vorerst auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 60.