Bioinformatik der Saar-Uni : Frühwarnsystem für Parkinson

Saarbrücken Saarbrücker Bioinformatiker entwickeln neues Analyseverfahren dieser Krankheit.

Ihr Augenmerk haben die Forscher auf sogenannte Ribonukleinsäuren in den Körperzellen gelegt.

Die Saarbrücker Forscher konnten so nachweisen, dass Parkinson im dritten Lebensjahrzehnt und ab dem 70. Lebensjahr in starken Wellen verläuft. In der aktuellen Studie, die die Forscher nun im Fachjournal „Nature Aging“ veröffentlichen möchten, haben sie die Gesamtkonzentration sogenannter microRNAs aller Blutzellen untersucht. Künftig wollten sie das Blut bis auf Zellebene analysieren, um präzisere Aussagen treffen zu können, erklärt Keller.