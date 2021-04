Saar-Uni : Kurse für Erstsemester zu digitalen Lernplattformen

Die Universität des Saarlandes bietet Studienanfängern Online-Kurse an, in denen die digitalen Kommunikations- und Lernplattformen vorgestellt werden.

Die Universität des Saarlandes bietet Studienanfängern Online-Kurse an, in denen die digitalen Kommunikations- und Lernplattformen vorgestellt werden. Gezeigt werden soll laut Uni-Mitteilung der Umgang mit Microsoft Teams und dem Lernmanagement-System Moodle. Zwei je zweistündige Termine werden angeboten.

Am Dienstag, 6. April, wird um 14 Uhr Teams und um 15 Uhr Moodle vorgestellt (Zugang: tinyurl.com/2tf749bs).

Am Mittwoch, 7. April, soll es um 10 Uhr eine Einführung in Teams und um 11 Uhr eine in Moodle geben (Zugang: tinyurl.com/n7d5zhsr).