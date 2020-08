Geisterbahn-Gefühl im Kunsthaus : Die Untiefen der Internetkultur und die Normalität der Gier

Luxemburg Luxemburger „Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain“ zeigt junge, abgefahrene und düstere Popkunst von Ben Wheele und Rachel Maclean.

Der Kunstfan, der sich im Erdgeschoss des Luxemburger Kunsthauses „Casino Luxembourg – Forum d‘art contemporain“ umschaut, taumelt hinter einem Vorhang direkt in eine begehbare Installation des britischen Animationsfilmers und bildenden Künstlers Ben Wheele. In dem dunkel verhangenem Raum flimmern über fünf Bildschirme sieben verschiedene Kurzanimationsfilme von Wheele in Dauerschleife, ihre englischen Tonspuren laufen laut und konkurrieren miteinander. Der Engländer, Jahrgang 1987, beschäftigt sich mit düsteren Memes – aus dem Zusammenhang gerissenen Minimedieninhalten wie Fotos, Videoausschnitten oder Animationen, die mit einer grotesken oder gesellschaftskritischen Pointe in den Sozialen Medien verbreitet werden, – und der dunklen Seite von Youtube, das in kuriosen Videos Horrorgeschichten verbreitet. Er führt die Genres, die sich auf der Videoplattform etabliert haben, exemplarisch vor, in dem er seine eigenen dreht und so eine Scheinwirklichkeit vorgaukelt. In einem Film wird seine harmlose Spielzeugfigur „Mertie“ von Spambots manipuliert und zur Verbreitung schädlicher Inhalte missbraucht. Was Wheele versucht, ist ein greller Abgesang auf den vermeintlichen Unschuldsverlust der Internet-Gemeinschaft. In dem Clip „Decoration“ verbindet er die Ästhetik von Disneys Zeichentrickfilmklassiker „Schneewittchen“ mit der Groteske urbaner Legenden: Hier tanzen Gerippe mit einem toten Hamster, welcher sich an seiner Prinzessin rächt, indem er ihr ein Baby mit Hamsterkopf beschert. So skurril wie trashig.