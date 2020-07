Corona-Risikogebiet : Offizielle Warnung vor Reisen nach Luxemburg

Luxemburg Das Auswärtige Amt rät von Fahrten ins Großherzogtum ab, das nun auch Corona-Risikogebiet ist.

Das Auswärtige Amt in Berlin warnt seit Dienstag vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Luxemburg. Der Grund ist die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen im Großherzogtum. Allein am Dienstag verzeichnete das luxemburgische Gesundheitsministerium 100 neue Fälle. Auch in den Tagen zuvor hatte es in dem Land mit seinen gut 620 000 Einwohnern jeweils Dutzende Neuinfektionen gegeben. Das Auswärtige Amt spricht Reisewarnungen für ein Land aus, wenn die Zahl der neuen Fälle dort innerhalb der vergangenen sieben Tage bei mehr als 50 pro 100 000 Einwohner liegt. „Dies gilt aktuell für Luxemburg“, schreibt die Behörde auf ihrer Internet-Seite.