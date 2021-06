Mit Stromzufuhr durch Solarpanels : Schlafkanzel mit Klimaanlage – Startup baut Luxus-Hochsitze

Blick in einen luxuriösen Hochsitz, den das Startup Zauberjagd in der Südeifel herstellt. Foto: dpa

Salmtal Solarpanels auf dem Dach sorgen für die Stromzufuhr, um Sitz- und Fußbodenheizung, Klimaanlage und USB-Steckdosen benutzen zu können.

Ein Luxus-Hochsitz für Jäger mit Bett, Heizung und Klimaanlage? Gibt es seit neuesten bei einem Startup in Salmtal in der rheinland-pfälzischen Eifel: „Komfort wird für Jäger und Jägerinnen immer wichtiger“, sagt der Gründer der Firma Zauberjagd, Patrick Jonas. Viele Pächter hätten ihre Jagdgebiete 200 bis 300 Kilometer entfernt von ihrem Wohnort. In der „Schlafkanzel“ könnten sie ein Bett ausklappen.