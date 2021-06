Neue Corona-Maßnahmen : Einreise, Einkaufen und Freizeit in Frankreich: Die Regeln im Überblick

Einreise, Einkaufen und Freizeit in Frankreich: Die Regeln im Überblick

Update Die Maskenpflicht draußen wird aufgehoben. Auch die Ausgangssperre ist bald Geschichte. Wer aus Deutschland einreist, muss aber nach wie vor einiges beachten.

Laut Robert-Koch-Institut wird Frankreich weiterhin als Risikogebiet betrachtet – was einen negativen Corona-Test bei Einreise nach Deutschland erforderlich macht. Ausnahmen gibt es allerdings im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs. Für Menschen, die sich dort weniger als 24 Stunden aufgehalten haben oder für weniger als 24 Stunden ins Saarland einreisen, entfällt die Testpflicht. Reisende von Deutschland nach Frankreich müssen einen negativen Schnelltest vorweisen können und eine Erklärung über Symptomefreiheit mit sich führen. Wer vollständig geimpft ist, braucht gar keinen Test mehr. Eine Ausnahme der Testpflicht gibt es auch für Fahrten in der unmittelbaren Grenzlage (30 Kilometer ab dem Wohnort).

Ansonsten gelten in Frankreich diese Regeln:

Kultur und Freizeit: Zoos und Tierparks sind geöffnet. Es gibt keine Test- aber eine Maskenpflicht. Kulturorte wie Museen, Gedenkstätten, Kinos und Theater sind mit einer Auslastung von 65 35 Prozent geöffnet. In den Innenräumen gilt die Maskenpflicht. Kommen an einem Ort mehr als 1000 Menschen zusammen, wird der sogenannte „pass sanitaire“ (Nachweis über Covid-Impfung, Genesung oder negativen Test) für den Zugang zum Beispiel zum Konzert oder zur Messe verlangt – ansonsten gilt bislang nirgendwo eine Testpflicht. Wie es sich bei Freizeitparks verhält, wo mehr als 1000 Menschen zusammen kommen, aber die Besucher unter freiem Himmel und verstreut über die Anlage unterwegs sind, ist noch nicht abschließend geklärt.

Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen: Die Ausgangssperre zwischen 23 und sechs Uhr wird ab kommendem Sonntag, 20. Juni, aufgehoben. Bisher war das Ende dieser Maßnahme erst zu Monatsende geplant worden. Doch die stetige Verbesserung der Lage mache dies schon jetzt möglich, wie Premierminister Jean Castex bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte. Ebenso aufgehoben wird die Maskenpflicht unter freiem Himmel. Ab morgen, Donnerstag, 17. Juni, muss die Maske draußen nur noch in bestimmten Situationen getragen werden, wo sich die Abstansregeln nicht immer einhalten lassen, wie zum Beispiel in Warteschlangen oder auf dem Wochenmarkt.