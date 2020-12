Young Voices Einöd machen Mut : Noch regiert das Online-Meeting

Einöd/Zweibrücken Noch ist ein Probenbeginn für Gesangvereine, Chöre und Orchester nicht in Sicht. Doch die Young Voices Einöd möchten Mut machen und werben für Geduld. Den sie wissen: Auch diese seltsame Zeit geht vorüber.

(red) Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit der Chöre und Orchester. Doch es ist still geworden in diesem Jahr. Kein Gesangverein und kein Musiker konnte die Menschen der Region auf den Advent, Weihnachten oder den Jahreswechsel einstimmen. Doch irgendwie versuchen alle, das Beste daraus zu machen und sich zum Beispiel virtuell in einem abendlichen Online-Meeting zu treffen. So auch die Young Voices Einöd.