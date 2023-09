Reiterverein Einöd veranstaltete Dressur- und Springturnier Toller Pferdesport in allen Bereichen

Bei den Springprüfungen am Sonntag hatten gleich mehrere regionale Reiterinnen die Nase vorn. Das E-Springen gewann Lokalmatadorin Jule Theobald vom RV Einöd. Auf Abbeville war sie in 60,39 Sekunden die Schnellste. Bronze ging an Sarina Keller auf Triana vom RSV Käshofen (63,3). Über Gold in der Springprüfung Klasse A** durfte sich Adrienne Mayer vom RFV Bundenbacherhöhe mit ihrer zwölfjährige Hannoveranerstute Carla Negra (53,73) freuen. Die Schnellsten waren hier übrigens Saskia Gerhard vom RFV Thaleischweiler-Fröschen und ihre flinke Reitponystute Chiquita. In 44,17 Sekunden rasten sie förmlich durch den Parcours, leider blieb eine Stanger nicht liegen. Am Ende reichte es trotz der vier Punkte für einen Abwurf dennoch für Platz vier.