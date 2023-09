Reitabzeichen RV Einöd Pferdesachverstand will gelernt sein

Info

Die Netto-Spendeninitiative unterstützt den Reiterverein Einöd aktuell in vier Filialen der Stadt. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Dezember. Mit den Worten „Einfach aufrunden“ wird der Einkaufsbetrag an den Kassen auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufgerundet und die Differenz wird gespendet: also 1 bis 10 Cent. Zusätzlich kann an allen Pfandautomaten der Pfandbon-Wert gespendet werden, in Filialen ohne spendenfähige Leergutautomaten wird der Pfandbon einfach an der Kasse abgegeben und damit gespendet.

An folgenden Tagen verdoppelt Netto den gesammelten Spendenbetrag durch eine Unternehmensspende: Dienstag, 19. September, Samstag. 7 Oktober und 11. November.

Filialen: Einöd: Heinrich-Spoerl-Straße 2; Homburg: Berliner Straße 82 und Saarbrücker Straße 80; Kirkel-Limbach: Im Dintental 2.