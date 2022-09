Reiterverein Einöd : Dressur- und Nachwuchsreiter am Start

Das Vormustern, also das harmonische und korrekte Vorstellen des Pferdes an der Hand, ist gar nicht so einfach. Deshalb haben die jungen Nachwuchsreiter des RV Einöd diese Woche noch einmal geübt, um für das Schulpferdeturnier am Samstag gut vorbereitet zu sein. Rechts im Bild Lara Lauer, die die Schulung gemeinsam mit ihrer Mutter Martina Lauer durchführte. Foto: Elisabeth Heil

Einöd Der Reiterverein Einöd veranstaltet an diesem Sonntag sein Dressurturnier bis Klasse M. Bereits einen Tag zuvor zeigen Schulpferdereiterinnen und -reiter ihr Können. Geprüft wird in Theorie und Praxis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Heil

(cvw/elb) Wenngleich sich für den RV Einöd mit der umgebenden Parksituation die Durchführung erschwert hat, hält der Traditionsverein doch an seinem beliebten September-Turnier fest. Allerdings werden Dressur- und Springen an zwei aufeinander folgenden Sonntagen ausgetragen. Nach dem vergangenen Springwochenende messen sich am kommenden Sonntag, 18. September, die Tänzer auf dem Viereck. Dabei werden zugleich die Homburger Stadtmeisterschaften ausgeritten. Den Platzierten winken hier wieder tolle Sachpreise rund ums Pferd.

Insgesamt elf Prüfungen vom Führzügel-Wettbewerb Cross Country um den Nürnberger Burgpokal der jüngsten saarländischen Reiterjugend 2022 bis hin zu den Finalprüfungen im Nürnberger Burgpokal für die saarländischen Junioren als Dressurreiter-Prüfung sowie den Amateur-Cup als Dressurprüfung, beides ausgeritten in Klasse L, und einer mittelschweren M-Dressur als anspruchsvollste Prüfungen reihen sich ab dem frühen Mittag Höhepunkt an Höhepunkt.

Info Turnier-Plan Samstag, 17. September:

Reithalle: 11 Uhr: Dressurreiter-WB; 12 Uhr: Reiterwettbewerb (STG); 14 Uhr: Reiterwettbewerb (ST).

Springplatz: 14.30 Uhr: Reiter-WB mit leichtem Sitz und Springaufgabe 3; 15 Uhr: Springreiter-WB.

Rasenplatz: 10 Uhr: Theorie-Challenge; 10.30 Uhr: Fitness-WB; 11.30 Uhr: Vormustern auf der Dreiecksbahn; 12.30 Uhr: Sicher in der Bodenarbeit; 13.45 Uhr: Theorie-Challenge; 15.30 Uhr: Führzügel-WB Cross-Country. Sonntag, 18. September:

Reithalle: 9 Uhr: Dressurreiter-Wettbewerb; 11 Uhr; Reiterwettbewerb (ST); 12.30 Uhr: Reiterwettbewerb (STG); 14 Uhr: Reiterwettbewerb mit leichtem Sitz und Springaufgabe; 16 Uhr: Caprilli-Test.

Dressurviereck: 8 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*; 9.45 Uhr: Dressurprüfung Kl. A**; 11.30 Uhr: Dressurreiter-Prüfung Kl. L – Finale Nürnberger Burgpokal der saarländischen Junioren; 13.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Finale Nürnberger Amateur Cup; 15.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M*.

Rasenplatz: 15 Uhr: Führzügel-Wettbewerb Cross-Country Nürnberger Burgpokal der saarländischen Reiterjugend. Anschließend Siegerehrung Stadtmeisterschaften.

Der ältere Reiternachwuchs misst sich in der Reithalle in einfachen Reiterwettbewerben bis hin zur Hinführung auf das Spring- und Geländereiten mit Entlastungs-Sitz und Springaufgabe. Von den knapp 200 Starterpaaren satteln immerhin 25 in der M-Dressur. Mit jeweils über 30 Reiter-Pferdepaaren sind die beiden A-Dressuren am Sonntagmorgen auf dem Dressurviereck besonders gut gebucht.

Bereits am Samstag, 17. September, lädt der RV Einöd zu einem reinen Schulpferde-Turnier ein. Hierbei werden neben den Grundlagen im Dressur- und Springreiten auch Fähigkeiten wie das Vormustern eines Pferdes vor den Augen der wohlwollend-strengen Turnierrichter abgefragt. Damit auch der theoretische Hintergrund passt, ist die Teilnahme an dem Theorie-Wettbewerb für alle Teilnehmer verpflichtend. Außerdem dürfen die jungen Reiter ihre eigene Fitness unter Beweis stellen.

Zur Vorbereitung auf das Schulpferdeturnier hat der Reiternachwuchs des RV Einöd am Dienstag noch einmal fleißig fürs Vormustern auf der Dreiecksbahn geübt. Ausbilderin Marina Lauer und ihre Tochter Lara zeigten den Kindern, worauf es ankommt, wobei die Mädchen und Jungs merkten, dass es gar nicht so einfach ist. So soll das Pferd zu Beginn offen stehen, zügig aber nicht zu schnell in Schritt und Trab an den Stangen entlang geführt und sicher um die Kurven manövriert werden. Der Pferdeführer selbst muss natürlich ebenfalls eine gute Figur machen und wie auf dem Pferderücken Haltung annehmen. Mehrere Durchgänge waren daher nötig, bis die ganzen Abläufe auch wirklich saßen. Doch es hat sich gelohnt, sodass alle guten Mutes ihrem Auftritt am morgigen Samstag entgegenfiebern können.