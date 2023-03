Kirrberger Ski- und Wanderhütte Neuanfang in der Ski- und Wanderhütte

„Wir wollten einfach mal etwas für uns tun. Mit einer eigenen Gastronomie“, erklärt Irene Becker, neue Pächterin der Kirrberger Ski- und Wanderhütte. Da kam das Angebot, das sie und ihre Freundin Hanni in den Kleinanzeigen entdeckten, gerade recht. Nachdem die 57-jährige Oberwürzbacherin ihr erstes heißes Eröffnungswochenende und den Umzug von St. Ingbert nach Mörsbach am Folgetag gemeistert hat, ist sich Irene Becker sicher: „Das war genau die richtige Entscheidung.“ Die gelernte Fleischereifachverkäuferin, die über langjährige gastronomische Erfahrung verfügt, etwa im Junkershof in Niederwürzbach, der von ihrem Bruder geführt wird, brennt für ihre neue Aufgabe. „Wir haben so viel gelacht, besonders am Sonntag. Da war die Hütte rappelvoll“, beschreibt sie.