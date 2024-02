Ski- und Wanderfreunde Einöd Martin Marx übernimmt den Vorsitz

Für zwei Legislaturperioden, also vier Jahre, hatte sich Klaus Rink 2020 als Vorsitzender des Ski- und Wanderfreunde Einöd zur Verfügung gestellt. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung in dem beliebten Vereinsheim in Einöd gab der jetzt 77-Jährige sein Amt daher gemäß seiner Ansage frei. Er bedankte sich bei dem gesamten Vorstandsteam für die in seiner Amtszeit geleistete, gute Arbeit.