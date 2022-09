Immobilien-Finanzierung : Wegen steigender Bauzinsen: Lohnen sich jetzt wieder Bausparverträge?

Wer heute einen Bausparvertrag abschließt, hat diese Zinskonditionen auch noch in fünf oder zehn Jahren. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Die Bauzinsen klettern nach oben – im Gegensatz zu den Darlehenszinsen der Bausparkassen. Lohnt es sich also, jetzt einen Bausparvertrag abzuschließen?

Allmählich steigen die Zinsen. Das freut Sparer, wird aber für all jene, die eine Immobilie mit einem Baukredit finanzieren wollen, eine teure Angelegenheit. Der durchschnittliche Bauzins für ein Bankdarlehen mit zehn Jahren Laufzeit hat sich zu Jahresbeginn von weniger als einem Prozent auf zwischenzeitlich fast drei Prozent Zinsen pro Jahr verdreifacht.

Wieder deutlich mehr Bausparverträge

Weil der Zinstrend anhalten könnte, wenden sich viele Menschen wieder dem lange Zeit abgeschriebenen Bausparvertrag zu. Denn die Darlehenszinsen der Bausparkassen sind mit in der Regel 1,5 bis 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Wer heute einen Bausparvertrag abschließt, hat diese Zinskonditionen auch noch in fünf oder zehn Jahren.

Knapp 24 Millionen Bausparverträge bestanden 2021 in Deutschland. Die Zahl der Neuabschlüsse lag im vergangenen Jahr nach Angaben von Christian König vom Verband der Privaten Bausparkassen branchenweit bei 1,4 Millionen Verträgen – und in diesem Jahr sind zahlreiche dazugekommen. „Wir verzeichnen seit Mitte März einen deutlichen Anstieg der Nachfrage – zuletzt mit einem Plus im Neugeschäft von über 50 Prozent“, sagt er.