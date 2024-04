Mittelstand Scholz ruft Familienunternehmen zu Zuversicht auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Familienunternehmen trotz mancher Herausforderungen zu „Zuversicht nach vorn!“ aufgerufen. Die Inflation liege so niedrig wie seit drei Jahren nicht, die Analysten sähen sinkende Zinsen in Reichweite, sagte er am Donnerstag in Wiesbaden bei den Familienunternehmer-Tagen des gleichnamigen Verbandes. Dieser feierte sein 75-jähriges Bestehen. „Die Geschäftserwartungen im Mittelstand und bei den Exporteuren ziehen an“, ergänzte Scholz. „Die Kaufkraft steigt endlich wieder.“ Die reale Bruttowertschöpfung der Industrie sei trotz Inflation und vorübergehenden Produktionsrückgangs in energieintensiven Branchen stabil geblieben.