Von CSD bis Viertelfest : Konzerte, Festivals, Events – Die besten Bilder des Partysommers im Saarland

Feste, Konzerte und Events im Saarland. Der Sommer hat viel zu bieten. Auch bekannte und erfolgreiche Künstler waren im Saarland zu Gast. Die besten Bilder des Partysommers in der Rückschau:

Wir blicken zurück auf die auslaufende Partysaison im Saarland. Das waren die schönsten Events:

Juni

CSD in Saarbrücken

Nach der coronabedingten Zwangspause lockten Straßenfest mit Open-Air-Bühne und Parade Zehntausende demonstrierende und feiernde Besucher in die Stadt. So feierte Saarbrücken den Christopher Street Day.

Juli

Burg-und Weiherfest in Illingen

Zwischen dem 1. Juli und dem 3. Juli verwandelte sich der Burgplatz in Illingen in eine Partymeile. So wars beim Burg- und Weiherfest.

Klassik am See in Losheim

Bei dem Open-Air-Event in Losheim ließen sich rund 5000 Zuschauer verzaubern. Zum Auftakt griffen „echt saarländische“ Überraschungsgäste zum Taktstock: der Konzertbericht zu SR Klassik am See 2022.

Osthafen-Fest in Saarbrücken

Das Osthafenfest vom 8. bis 10. Juli setzte rund um das Silo besonders auf Livemusik. Mehrere Bands spielten auf der Hauptbühne und verwandelten den Saar-Altarm und die Silotürme in eine Open-Air-Area, die nicht einmal Eintritt kostete. Den Bericht zum Osthafen-Fest finden Sie hier.

Open Air-Konzert mit Revolverheld in Saarbrücken

Mehr als 3000 Fans mit der deutschen Pop-Rock-Band Revolverheld feierten vor dem Saarbrücker E-Werk. Dabei hatte die Band auch eine traurige Nachricht.

Pietro Lombardi vorm Saarbrücker E-Werk

Der DSDS-Gewinner Pietro Lombardi sorgte beim Open Air-Konzert in Saarbrücken für reichlich Andrang – für welche Konzertbesucherin er sogar ein spontan getextetes Lied sang, lesen Sie hier.

Street Food Festival im Saarbrücker Bürgerpark

Von A wie asiatisch bis Z wie Zaubershow war auf dem Street Food Festival im Saarbrücker Bürgerpark vom 22. bis 24. Juli wirklich alles zu finden. Hier geht’s zum Bericht.

Nauwieser Viertelfest

Drei Jahre lang musste das Saarland auf das beliebte Nauwieser Viertelfest verzichten. Dann war es wieder so weit. So lief das Comeback der Party auf der Nauwies.

August

Rocco del Schlacko in Püttlingen

Drei Tage lang wurde in Püttlingen gefeiert. Nachdem 2020 und 2021 das Rocco del Schlacko ausfallen musste, war das Festival-Feeling im Saarland wieder zurück. Hier geht's zum Festivalrückblick.

Heidebeat Festival in Schmelz

Das Heidebeat Festival in Schmelz feierte diesen Sommer seine Premiere – und wurde zum durchschlagenden Erfolg. Klicken Sie hier, um den Veranstaltungsbericht zu lesen.

Burg Open Air in Illingen

Konzert von Wincent Weiss in Losheim

Wincent Weiss begeisterte beim Konzert im Strandbad am Losheimer Stausee tausende von Fans. Es gab auch die ein oder andere Überraschung.

Open-Air-Konzert von Pur in Losheim

18 000 Fans feierten die Kult-Band Pur bei ihrem Open-Air-Konzert in Losheim am See. Mit welchen Songs Pur die Besucher besonders begeisterte, ist im Konzertbericht zu lesen.

September

Lucky Lake Festival am Losheimer Stausee

Anfang September brachte das Lucky Lake Festival am Losheimer Stausee Techno-Fans auf Touren. Der Höhepunkt war der Auftritt eines weltweit bekannten DJs.

Zeltfestival Saar in Lebach

In Lebach präsentierte das Zeltfestival Saar an sieben Tagen Livekonzerte unterschiedlichster Stilrichtungen. Mit Stars wie Johannes Oerding, Rea Garvey, Silbermond oder den Mighty Oaks.

Fark in Losheim