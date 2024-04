Weltpremiere des ID. CODE Volkswagen zeigt neues Elektro-SUV

Entwickelt worden sei das elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug gezielt für die Kunden in China. Mit seinen „kraftvoll-klaren und fluiden Flächen“ erinnere das Konzeptfahrzeug an einen Gran Turismo. „Das Exterieur ist zugleich eine Projektionsfläche für KI-gestützte Licht- und Display-Systeme der nächsten Generation“, hieß es. Dazu passe der neu konzipierte Lebensraum an Bord des ID. CODE, in dem sich die reale und virtuelle Welt zu einem neuen Mobilitätserlebnis verbinden. Darüber hinaus sei der ID.Code auch für vollautomatisiertes Fahren nach Level 4 ausgelegt.