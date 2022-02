Zoff an Tag 12 : Anouschka erhebt im Dschungelcamp schwere Vorwürfe: „Ich ertrage es nicht mehr“

Nach dem Ausscheiden von Tina Ruland sind an Tag 12 nur noch sieben Teilnehmer im Kampf um die Dschungelkrone im Rennen. So langsam scheint sich der Lager-Koller bemerkt zu machen.

Wie bereits am Vortag geraten Anouschka und Linda wegen einer Lappalie in die Haare. Ging es an Tag 11 noch darum, wer die Pfanne beschädigt hat, ist dieses Mal ein Wurm der Stein des Anstoßes.

Alles, was Anouschka wollte, ist ein bisschen Anerkennung für die heldenhafte Entfernung eines toten und stinkenden Wurmes aus dem Camp. Dadurch habe sich laut ihrer Aussage auch die Anzahl der lästigen Fliegen erheblich reduziert. Doch als sie Linda auch nur anspricht, reagiert diese empfindlich. „Ich will etwas sagen", ruft die 57-Jährige Linda zu. Doch die hat für die Aufregung nur sehr wenig übrig. „Anouschka, ich möchte nicht gerade", erwidert die 27-Jährige und hält sich demonstrativ die Ohren zu: „Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen.“

Das lässt Anouschka nicht auf sich sitzen: „Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!" Anouschka gerät immer mehr in Rage, läuft im Camp auf und ab und führt Selbstgespräche: „Ich habe es nicht nötig, mich mit so einem Scheißdreck zu beschäftigen. Niemand würde hier jemals sagen: 'Gut gemacht, Anouschka'. Keiner sagt Danke! Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten. Warum seid ihr so scheiß verlogen?"