Dschungelcamp 2022, Tag 7 : Anouschka Renzi sorgt wieder für Ärger im Camp: „Sie glaubt, sie wäre die Königin des Dschungels“

Tag 7 im Dschungelcamp von RTL: Egal ob im Camp oder bei der Prüfung. Anouschka sorgt für Ärger bei den übrigen Teilnehmern – gleich in mehreren Situationen. Der „IBES“-Tag im Überblick.

Wir schreiben Tag 7 im Dschungelcamp von RTL: In der Ausgabe vom 27. Januar drehte sich alles um Anouschka Renzi. Wieder mal. Denn Anouschka eckt bei den anderen Stars immer mehr an. Diskussionen ums Essen, die Nachtwache und ihre ständigen Nörgeleien nerven alle. Heute ist es Tara, die genug von der Schauspielerin hat.

Der affigste IBES-Moment:

„Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Sie, die den ganzen Tag nur rummeckert, Starallüren an den Tag legt und hundertmal das Bett wechseln will“, redet sich Tara Tabitha in Rage „Sie glaubt, sie wäre die Königin des Dschungels.“ Doch der Königin des Dschungels wäre das wohl nie passiert: Affen-Kot von oben. „Oh, nein. Jetzt hat mir einer hier drauf gekackt“, ruft Anouschka und zeigt auf einen braunen Fleck an ihrem Oberarm. Und die anderen Stars? Können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Hat die Richtige erwischt“, flüstert Tara schadenfroh.

Die Dschungelprüfung:

Der krawalligste IBES-Moment:

Teamchefin Tina führt ein hartes Regiment. Die Schauspielerin hat eine klare Vorstellung davon, wer wann Nachtschicht machen muss: "Harald, du machst mit Eric die erste und Anouschka mit Manuel die dritte Nachtwache. Ich bin die Teamchefin und ich bestimme. Ich greife jetzt durch. So macht mir es Spaß…" Doch Harald Glööckler gefällt Tinas Ton gar nicht: "Mir macht es nicht so viel Spaß, Leute so herumzukommandieren“, sagt er vor allen anderen. "Es war schon dominant. Ist aber ok, Frau Kommandantin!" Tina ist fassungslos über die Wortwahl des Designers. Da mischt auch Anouschka sich ein: "Kommandantin ist doch keine Beleidigung…" Schließlich verschwinden Harald und Anouschka. Ratlos bleibt Tina zurück: "Habe ich irgendwas falsch gemacht?"