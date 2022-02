Tag 12 bei IBES : Nach Dschungelcamp-Aus: Darauf freute sich Tina Ruland besonders

So langsam leeren sich die Reihen im Dschungelcamp. Nach Tara Tabitha und Jasmin Herren muss Tina Ruland die Segel streichen. Worauf sie sich am meisten freut und warum sie sich nur von einem der Kandidaten verabschiedet.

Dschungelcamp: War Tina Ruland zu langweilig?

Die Manta-Manta-Darstellerin muss das Camp, wie bereits die Kandidatinnen zuvor, erst am nächsten Morgen verlassen. Im Morgengrauen wird die 55-Jährige von einem Jeep abgeholt. Da sie die anderen Camp-Bewohner nicht wecken will, verabschiedet sie sich nur von Eric. „Ich lasse die anderen jetzt schlafen. Sag' allen einen ganz lieben Gruß und tue mir einen Gefallen: rock das Ding", so die letzten Worte der Schauspielerin.

Nach Dschungelcamp-Aus: Tina Ruland freut sich auf ein Telefonat mit ihren Söhnen

Dschungelcamp: Schlafentzug war für Ruland das Schlimmste

Im Bild-Interview verrät die Schauspielerin außerdem, was sie am meisten am Dschungelcamp störte: „Das Schlimmste war für mich der Schlafentzug! Wir haben so wenig geschlafen. Das kann man sich kaum vorstellen. Gefühlt lag ich immer erst zwischen 1 und 2 Uhr im Bett. Und dann muss man ja noch Nachtwachen halten. Dafür wird man nach eineinhalb Stunden wieder geweckt. Und dann ist man zwei Stunden wach, schläft danach erst weiter. Zwischen 6 und 7 Uhr wird man dann wieder geweckt. Das ist Hardcore!“