Liebes-Aus nach 9 Jahren : Tina Ruland packt aus über ihre Trennung: „Ich habe mich schützend vor meine Kinder gestellt“

So privat war es im Dschungelcamp bisher noch nicht. „Manta, Manta“-Star Tina Ruland hat das jetzt geändert. Sie packt aus über die harte Trennung von dem Vater ihres jüngsten Sohnes.

Sie sitzt am Lagerfeuer zusammen mit Linda Nobat, als sie anfängt zu erzählen: "Das hat echt heftig geendet. Richtig hässlich, hässlich, hässlich", berichtet sie bei der Nachtwache über das Ende ihrer Beziehung. "Ich sage nur, ich habe mich schützend vor meine Kinder gestellt. Ich meine das wörtlich. Wenn ich eins bin, dann eine Löwenmama. Das war männermäßig die größte Enttäuschung und vatermäßig natürlich auch!" Am Dschungeltelefon sagt sie weiter: „Da möchte ich nicht weiter ins Detail gehen. Aber das Wohl meiner Kinder und der Schutz meiner Kinder geht mir über alles.“

Linda ist fassungslos. Sie will wissen, was Tinas Ex beruflich gemacht hat. "Das frage ich mich auch!", so die überraschende Antwort der Schauspielerin. "Das kann ich dir nach neun Jahren nicht sagen. Und am Ende hatte er auch keine Kohle mehr." Lindas klares Fazit: „Männer sind scheiße!“