An Tag 11 : Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi überrascht Zuschauer mit Geld-Beichte

An Tag 11

Der 11. Tag im Dschungelcamp bringt wieder einige Überraschungen: Anouschka Renzi macht aus ihrer Motivation bei IBES mitzumachen keinen Hehl.

Anouschka Renzi gehört zu jenen Kandidaten im Dschungelcamp, die polarisieren. Bereits zum Start der IBES-Staffel machte die Schauspielerin ihre Ansprüche geltend. Weil sich Anouschka als Nicht-Vegetarierin mit weniger abwechslungsreichem Essen zufrieden geben musste, geriet sie mit Tina Ruland aneinander. Bei einem weiteren Streit mit Jasmin Herren äffte sie die Kölnerin nach und giftete hinterher: „Red' nicht so wie eine Assibraut!“

An Tag 11 knallte es erneut: Diesmal sorgte eine rostige Pfanne für einen handfesten Streit zwischen Linda und Anouschka. „Man denkt, dass ist Rost, aber das kriegt man auch nicht mit einem Metallschwamm weg – ich habs versucht“, erklärte die 57-Jährige ihren Mitcampern. Diese Aussage löste bei der Ex-Bachelor-Kandidatin Linda Entsetzen aus: „Das mit dem Metallschwamm, das warst du? Das darf man auf keinen Fall machen. Jetzt ist die Pfanne kaputt“, regte sich Linda über die ihrer Mitbewerberin auf.

Eric bewunderte die Schauspielerin dafür, dass sie nicht schon längst das Handtuch geworfen hat. Aufgeben zieht Anouschka keineswegs in Betracht. Vielmehr stellte sie klar, was sie wirklich antreibt: Kasse machen! „Was hab ich denn von der Dschungelkrone?“, fragte die Schauspielerin Eric im Vieraugengespräch. „Ja nichts – außer die Kohle!“ Nur deswegen mache sie beim Dschungelcamp mit. „Vielleicht noch um zu zeigen, dass ich nicht so zickig bin. Das ist mir, glaube ich, nicht gelungen“, feixte die Schauspielerin.