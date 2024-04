Tanzshow bei RTL „Let’s Dance“ 2024: Alle Tänze, alle Punkte – wer ist raus?

Zurück in die Zeit, in der Techno groß war und die Boygroups Teenie-Herzen höher schlagen ließen, zurück in die 1990. Die Motto-Sendung ließ nicht nur mit der Musik die Zeit wieder aufleben, „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski zeigte sich in einem neuen Look und schockte damit die Fans. Getanzt wurde aber trotzdem. Hier die Punkte der Jury.