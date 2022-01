RTL gibt weitere Kandidatin bekannt : Anouschka Renzi geht ins Dschungelcamp und wendet sich mit kurioser Bitte an Mitcamper

Köln Am Freitag, 7. Januar, gibt RTL eine weitere Kandidatin für das TV-Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ bekannt. Dabei handelt es sich um Schauspielerin Anouschka Renzi.

Die Schauspielerin Anouschka Renzi (57) zieht dieses Jahr ins Dschungelcamp. Das gab RTL am Freitag bekannt. Ihr sei es inzwischen egal, was andere über sie denken oder sagen, sagte Renzi laut RTL, warum sie nach 13 Absagen nun dem Sender zugesagt habe. „Ich nehme das alles nicht biederernst.“ Doch sicher sei: „Ich werde bestimmt nicht ganz Deutschland urteilen lassen, ob mein Hintern noch straff ist oder mein Bauch.“ Das diesmal in Südafrika statt Australien produzierte Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar - und läuft dann täglich live abends.