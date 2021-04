Spitzentreffen von Kultur und Politik : Benin-Bronzen als Symbol für Umgang mit Raubgut

Berlin Spitzentreffen von Kultur und Politik soll klären, was deutsche Museen mit Kunst aus damaligen Kolonien tun müssen.

Museumsexperten und politisch Verantwortliche wollen am 29. April über den weiteren Umgang mit den als Raubgut geltenden Benin-Bronzen in deutschen Beständen beraten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters habe für diesen Tag zu einer digitalen Gesprächsrunde eingeladen, hieß es am Mittwoch in Berlin aus dem Haus der CDU-Politikerin. Ziel sei es, „eine gemeinsame Position in Deutschland zu finden, um dann im Dialog mit der nigerianischen Seite das weitere Vorgehen abzustimmen“. Bei der Ankündigung des Treffens hatte Grütters gesagt, der Umgang mit den Benin-Bronzen sei „ein Prüfstein für den Umgang Deutschlands mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“.