Konzertreihe „Quintatön“ : Fünf Kultur-Lebenszeichen von fünf Festivalköpfen

Merzig Die Reihe „Quintatön“ bietet von Donnerstag bis Ostermontag täglich ein frisch eingespieltes Konzert aus dem Merziger Zeltpalast im Internet.

Ein Fünfklang in jeder Hinsicht also, weshalb die Reihe auf den schönen Namen „Quintatön“ hört. Und weil die beteiligten Festivals an Saar, Mosel und Rhein angesiedelt sind, wurde das Thema Fluss zum roten Faden erkoren: Symbolisch steht dafür Schuberts Forellenquintett; jedem Konzert ist ein Satz daraus vorgeschaltet. Ausführende bei dieser Kooperation mit SR und SWR sind die jeweiligen künstlerischen Leiterinnen und Leiter: Franziska Hölscher (Kammermusiktage Mettlach) an der Geige, Joseph Moog (Konz Musik Festival) am Flügel und Benedict Kloeckner (Internationales Musikfestival Koblenz) am Cello, während Tobias Scharfenberger (Moselmusikfestival) singt und Leonardy in die Tasten einer „digitalen Pfeifen-Orgel“ greift: Das Instrument wurde eigens für die Musikfestspiele Saar entwickelt und kann mittels elektronischer Samples die Klangbilder diverser realer Orgeln reproduzieren – ein mobiles Orgelorchester, sozusagen.