CD-Tipp : Klassiker der Bee Gees mit einer Prise Country

Saarbrücken Armer Barry Gibb! Erst sterben alle seine jüngeren Brüder, mit denen er Musik machte. Zunächst Andy, mit dem es nur eine kurze Zusammenarbeit gab, dann die Zwillinge Maurice und Robin, mit denen Barry als „Bee Gees“ unglaubliche Erfolge feierte.

Genau, man nimmt die guten alten Stücke mit den unvergesslichen Melodien einfach neu auf, und zwar mit verschiedenen Partnern bei jedem Song. So befinden sich auf „Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1“ elf „Bee Gees“-Klassiker und mit „Words of a Fools“ ein bisher unveröffentlichtes Stück, das Gibb 1986 schrieb. Weshalb sich der „Bee Gee“ für die Aufnahmen ausgerechnet in die Country-Hochburg Nashville begeben hat, dürfte viele Gründe haben. Gibb lebte lange in der Nähe von Nashville in Johnny Cashs ehemaligem Haus. Cash gehörte zu seinen Jugendidolen, ebenso wie Bunny O’Keefe und die Everly Brothers. Zu diesen Wurzeln will er also mit dem neuen Album zurückkehren – Country sei die Musik, die er von nun an machen möchte, bis an sein Lebensende, sagte er in einem Interview mit Variety.