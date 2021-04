Verleihung am Sonntag : Die Oscars 2021 – mehr Vielfalt, weniger roter Teppich

Los Angeles Am Sonntag werden die 93. Oscars verliehen, Corona stellt die Verleihung aber vor einige Probleme. Fraglich ist auch, wie groß das Publikumsinteresse sein wird.

Mit einem modischen Protest machte Natalie Portman bei der Oscar-Gala 2020 Schlagzeilen. Sie trug einen Umhang, in dessen Saum die Namen von Regisseurinnen in Gold gestickt waren. Sie wolle an die Frauen erinnern, deren „unglaubliche Arbeit“ von der Academy nicht anerkannt wurde, sagte die Oscar-Preisträgerin. In der Sparte „Beste Regie“ waren 2020 nur Männer nominiert.

Die Kontroverse um mangelnde Vielfalt kocht bei Hollywoods höchsten Filmpreisen immer wieder hoch. In den vergangenen Jahren gab es eine Welle von Kritik, mal unter dem Hashtag #OscarsSoMale (Oscars so männlich), mal unter #OscarsSoWhite, als schwarze Talente und andere Ethnien völlig übergangen wurden. Nicht in diesem Jahr: Bei den 93. Academy Awards ist vieles ganz anders. Schon vor der Trophäenvergabe am Sonntag (läuft live bei ProSieben) haben die Britin Emerald Fennell und die in Peking geborene Chloé Zhao einen Rekord aufgestellt. Nie zuvor waren gleich zwei Frauen in der Regie-Sparte nominiert: Fennell für den Rache-Thriller „Promising Young Woman“, Zhao für das Road-Movie „Nomadland“. Bis 2020 gingen nur fünf Frauen für den Regiepreis ins Rennen, Kathryn Bigelow („The Hurt Locker“, 2010) ist bis jetzt die einzige Oscar-prämierte Regisseurin.