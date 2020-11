Herbert Grönemeyer fordert Kulturunterstützung : „Öffnet den Raum für Verblödung“

Hamburg, Bochum Herbert Grönemeyer fordert die Reichen auf, Künstlern zu helfen, um die Kultur zu retten.

Musiker Herbert Grönemeyer hat wohlhabende Bürger aufgefordert, unter der Corona-Krise leidenden Künstlern stärker zu helfen. „Wäre die Zeit nicht günstig für eine Solidaritätssonderzahlung der Vermögendsten in diesem wohl rauen Herbst und einem drohenden Komplett-Lockdown?“, heißt es in einem Gastbeitrag des Bochumer Musikers in der Wochenzeitung „Die Zeit“. Die „circa 1,8 Millionen Millionäre“ in Deutschland könnten mit Sonderzahlungen die Not im Kreativbereichlindern: „Wenn sich die Wohlhabendsten bereit erklären würden zu einer zweimaligen Sonderzahlung von zum Beispiel 50 000 bis 150 000 Euro, jeweils in diesem wie auch im nächsten Jahr, stünden ad hoc circa 200 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung, um Existenzen zu sichern, Pleiten aufzufangen und Ängste zu mildern.“