„Unverwechselbares Lebenswerk“ : Georg-Büchner-Preis an Lyrikerin Elke Erb verliehen

Darmstadt Die Lyrikerin und Dichterin Elke Erb hat am Samstag für ihr „unverwechselbares literarisches Lebenswerk“ in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis erhalten. Die 82-Jährige bedankte sich in ihrer Rede mit einem, wie es der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Ernst Osterkamp, ausdrückte, „graziösen Sprachtanz durch Büchners Werk“.

Die Rede Erbs wurde vor der Preisverleihung im Staatstheater aufgezeichnet. Erb nahm den Preis persönlich entgegen, wollte jedoch nicht auf der Bühne sprechen. Die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Erbs Laudator, der Lyriker Hendrik Jackson, sagte über ihre Gedichte, sie seien wie sie es selbst sagt, das „Kleinod eines gelebten Denkens“.