Im 19. Jahrhundert begehrte Sammlerobjekte : Mumifizierte Maori-Köpfe zurück in Neuseeland

Mumifizierte Maori-Köpfe zurück in Neuseeland

Wellington Deutschland hat vier mumifizierte Maori-Köpfe an Neuseeland zurückgegeben. „Diese Ungerechtigkeit hätte niemals passieren dürfen. Ich bin froh, dass die Vorfahren jetzt wieder zu Hause sind, wo sie hingehören“, sagte der deutsche Botschafter Stefan Krawielicki.

Die Köpfe waren lange im Ethnologischen Museum in Berlin und in der Uni Göttingen aufbewahrt worden. Maori-Männerköpfe waren im 19. Jahrhundert begehrte Sammler-Objekte. Wegen der Nachfrage in Europa waren auch Sklaven und Kriegsgefangene tätowiert und getötet worden. Seit 2003 hat das Nationalmuseum des Inselstaates den Auftrag, Überreste der Maori zurückzuführen.