Das Saarland will Transparenz : Corona-Förderung wird in Zukunft öffentlich einsehbar

Saarbrücken Künftig sollen Unterstützungszahlen, die die Landesregierung in der Corona-Krise an Unternehmen, Solo-Selbständige und Kulturschaffende leistet, in der Transparenzdatenbank öffentlich einsehbar sein.

Das teilte Finanzminister Peter Strobel (CDU) jetzt mit. Das im September eingerichtete Online-Portal sei „ein wichtiger Baustein für mehr Transparenz in der saarländischen Fördertätigkeit“ und eine Erleichterung für die Verwaltung, da Daten auf einen Klick abrufbar seien, erklärt Strobel.