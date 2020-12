Jeremy Bulloch aus „Star Wars“ ist gestorben : Der Kopf unter dem Helm von Boba Fett

London Der große Unbekannte: Der britische Schauspieler Jeremy Bulloch aus der „Star Wars“-Serie ist gestorben.

Eine ungewöhnliche Karriere. In seiner bekanntesten Rolle hat man nie sein Gesicht gesehen. In der „Star Wars“-Saga spielte der Brite Jeremy Bulloch 1980 in „Das Imperium schlägt zurück“ und 1983 in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ den Kopfgeldjäger Boba Fett – stets mit einem Helm, der keinen Blick auf Gesicht oder Mimik zuließ. Viel Dialog hatte Boba Fett auch nicht, was ihm eine ziemlich mysteröse Aura verlieh – so wurde der Kopfgeldjäger auf der Jagd nach dem Helden Han Solo zu einer der Kultfiguren der Sternen-Saga – und Bulloch wurde ein höchst beliebter bezahlter Gast auf „Star Wars“-­Conventions und Filmbörsen, wo er mit Fans posierte und Memorabilien signierte – auch in die Pfalz führte der Ruhm den Darsteller: 2014 war er im Technik-Museum in Speyer zu Gast. Jetzt ist Bulloch, der lange an Parkonson litt, in einem Londoner Krankenhaus gestorben.