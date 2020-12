Häkelkunst aus Püttlingen : „Hepatitis war anstrengender als Corona“

Püttlingen Die Püttlinger Künstlerin Katharina Krenkel hat 24 Viren und Erreger als textile Skulpturen für eine Kunstinstallation gehäkelt.

Diese Kunst ist also keineswegs mit heißer Nadel gestrickt, sondern wohl durchdacht in ein Konzept verpackt. Sonst wäre es ja Kunsthandwerk. Weil aber Katharina Krenkel und ihr Ehemann O.W. Himmel bekannt für ihre kreativen Ideen auch in Sachen (eigener) Kunstvermarktung sind, gibt es das Corona-Virus in einer kleinen Auflage von sieben Stück zum Erwerb. An einer Skulptur dieser Art arbeitet Krenkel übrigens mindestens eine Woche lang. Sie weiß: „Die eigentliche Arbeitskraft und kreative Leistung, die da drin steckt, will niemand bezahlen.“ Und dennoch ist ihr das Jammern zuwider. „Künstlerinnen wie ich leben schon immer in prekären finanziellen Verhältnissen. Das war auch schon vor Corona so. Als Künstler können wir aber auch etwas geben“, so ihr pragmatischer Ansatz, mit dem sie sich seit vielen Jahren mit ihrem kreativen Schaffen über Wasser hält. Mal mehr, mal weniger erfolgreich und nie so richtig lukrativ. So habe sie mit dem „Mikromysterium“ in Schmallenberg kaum etwas verdient, lediglich ihre eigenen Fixkosten und eine Aufwandsentschädigung seien dabei rumgekommen. „Durch Corona sind bei mir sechs Ausstellungen weggefallen“, erzählt sie. Vor allem ihr gehäkeltes Altartuch, das 2011 erstmals in der Saarbrücker Johanneskirche ausgestellt war, ist quer durch die Republik gefragt, doch zurzeit nicht ausstellbar. Das tut Krenkels Kreativität allerdings keinen Abbruch. „Ich habe in diesem Jahr so viel gearbeitet wie nie und immer viele Ideen.“