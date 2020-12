Aktuelle Zahlen im Regionalverband : 128 weitere Corona-Infizierte und zwei Todesfälle

Saarbrücken Die Zahl der Infizierten ist am Dienstag stark gestiegen. Zwei weitere Menschen haben den Kampf gegen das Virus verloren.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Dienstag 128 neue Coronafälle gemeldet (Stand 16 Uhr). Dadurch steigt die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner leicht auf 177,4. Am vergangenen Dienstag waren es 125 neue Coronafälle gewesen.

35 Personen konnten am Dienstag aus der Quarantäne entlassen werden und gelten damit offiziell als geheilt. Somit sind aktuell 851 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 500 in Saarbrücken, 108 in Völklingen, 49 in Kleinblittersdorf, 44 in Heusweiler, 35 in Püttlingen, 32 in Sulzbach und 83 in den vier weiteren Umland-Kommunen.