Corona an der GMS Mandelbachtal-Schmelzerwald : Zehn Corona-Fälle an der Gemeinschaftsschule Mandelbachtal-Schmelzerwald

Ommersheim/St. Ingbert In der Gemeinschaftsschule Mandelbachtal-Schmelzerwald in Ommersheim sind zehn Corona-Fälle festgestellt worden. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes des Saarpfalz-Kreises dort dauern noch an. Zunächst wurden nach Mitteilung der Kreisverwaltung vom Freitagabend sechs Schüler aus der Klassenstufe 8 auf das Virus positiv getestet.

Betroffen waren zudem zwei Mitarbeiter der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS). Am Donnerstag wurden daher alle Kontaktpersonen der FGTS getestet. Das Ergebnis eines Kindes aus der 5. Klasse war positiv. Am Freitag wurde eine weitere Person aus den Klassenstufe 9 gemeldet, die sich mit dem Virus infiziert hat. Testungen für die Klassenstufen 9 und 5 sind für den kommenden Dienstag und Mittwoch durch das Gesundheitsamt geplant. Das Gesundheitamt steht im Austausch mit der Schulleitung, den betroffenen Lehrkräften und Familien und will über weitergehende Maßnahmen informieren. Wenn die in Quarantäne befindlichen Personen Krankheitssymptome zeigen, müssen diese sich umgehend beim Gesundheitsamt melden.