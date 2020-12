Digitale Führungen durch das Humboldt Forum : Der Kulturpalast an der Spree öffnet seine ersten Türen

Berlin Das Humboldt Forum, das Prestigeobjekt der deutschen Kulturpolitik, öffnet am Mittwoch – in gewisser Weise: mit digitalen Führungen.

Später und teurer als geplant. Aber jetzt soll es soweit sein: Das Prestigeobjekt der bundesdeutschen Kulturpolitik, das Humboldt Forum im neu errichteten Berliner Schloss, geht an den Start – coronabedingt allerdings erst einmal nur im Internet. Am Mittwoch, 19 Uhr, soll es eine „Preview“ durch den neuen Kultur- und Wissenschaftsstandort gegenüber der Berliner Museumsinsel geben, Führungen „digital, live gestreamt und online“, wie es heißt. Gedacht war eigentlich, dass erste Teile des Neubaus dann für Besucher geöffnet werden, manche Passagen und Höfe sogar durchgängig, und kostenlos sowieso. Das muss erst mal ausfallen.

Der Generalintendant und Chef der Stiftung, Hartmut Dorgerloh, zeigt sich in den Tagen vor der offiziellen Eröffnung zufrieden. Noch wird an vielen Stellen gehämmert, geschraubt und geputzt. Viele Räume werden erst in den kommenden Monaten fertig. Außerdem bleibt viel Fläche für Wechselausstellungen und Veranstaltungen: „Mal sehen, was wir daraus machen“, sagt Dorgerloh.