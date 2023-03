Spektakuläre Verfolgungsfahrt Funkenflug – Autofahrer (23) flieht auf Felgen etliche Kilometer vor Polizei

Den Ausgang seines neuerlichen Konflikts mit den Beamten hatte am späten Mittwochabend, 29. März, eine geplante Verkehrskontrolle in Elversberg am Stadion nahe der Aral-Tankstelle genommen. Wie der Pressesprecher berichtet, war seinen Kollegen der Wagen um 22.45 Uhr aufgefallen.