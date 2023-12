Chemikalie soll untersucht werden Angst vor hoch giftigem Stoff in Spiesen – Wohnhaus bleibt bis auf Weiteres gesperrt

Der Einsatz spielte sich in einem kleinen Wohngebiet ab, wo das nächtliche Großaufgebot an Einsatzwagen für Aufsehen sorgte. Straßen waren gesperrt. Dies wurde erst am frühen Morgen aufgehoben. Spezialeinheiten in entsprechender Schutzkleidung waren ebenfalls dabei, hieß es des Weiteren.