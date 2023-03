Baseballschläger, Brecheisen und Messer Alarm um 30 Männer in Neunkirchen: Polizei will Musikvideo überprüfen

Wohl angesichts mehrerer Massenschlägereien in der Neunkircher Innenstadt in jüngster Vergangenheit hat eine Ansammlung augenscheinlich bewaffneter junger Männer in der Fußgängerzone am Sonntag, 26. März, für Aufregung gesorgt. Im Endeffekt war es aber nur ein Missverständnis, wie sich herausstellte, als die Polizei anrückte, um die Situation zu überprüfen: Hier wurde ein Rap-Musikvideo gedreht, für das die Darsteller stilecht gangsterhaft posierten.