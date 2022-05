Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres : Gebäude komplett verqualmt: Feuerwehr rückt wegen Brand in Seniorenheim in Theley aus

Foto: Lukas Becker, Feuerwehr

Tholey Feueralarm in einem Seniorenheim in Theley am Donnerstagnachmittag. Doch die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort schnell unter Kontrolle bringen.

Um 16.08 Uhr am Donnerstag ist die Feuerwehr im Landkreis St. Wendel über einen Brand in einem Seniorenheim im Tholeyer Ortsteil Theley informiert worden. In der Einrichtung soll ein Mülleimer in Brand geraten sein. Durch schnelles Eingreifen konnte das Brandgut aus dem Gebäude gebracht und gelöscht werden.

Foto: Lukas Becker, Feuerwehr

Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett verqualmt. Im Anschluss an den Löscheinsatz wurde das Seniorenheim durch die Feuerwehr belüftet. Bei dem Einsatz wurde nach Auskunft des Feuerwehrsprechers im Landkreis St. Wendel, Lukas Becker, niemand verletzt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe könne die Feuerwehr keine Angaben machen.