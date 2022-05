Kripo ermittelt : Drei Verletzte bei Brand in Weiskircher Seniorenheim

Branstiftiung in einem Weiskircher Pflegeheim sorgte für den Einsatz gleich mehrerer Feuerwehren in Weiskirchen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Weiskirchen Die Ermittler gehen zurzeit von schwerer Brandstiftung in einem Pflegeheim in Weiskirchen aus. Offensichtlich machte die Polizei die mutmaßliche Täterin ausfindig. Was sich in der Seniorenresidenz abspielte.

Ein Brand in einem Altenheim in Weiskirchen hat mehrere Verletzte gefordert. Die Opfer mussten ins Krankenhaus. Die Feuerwehren aus mehreren Orten waren im Einsatz.

Zu dem Zwischenfall war es am Montag, 2. Mai, gegen 15.30 Uhr gekommen. Nach Angaben eines Waderner Polizeisprechers deutet bislang alles auf Brandstiftung hin. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Frau im Awo-Seniorenheim das Feuer legte. Dazu steckte sie in einem Bad mehrere Handtücher an.

Lesen Sie auch Unglück bei Segelflug : Nach Flugzeugabsturz in Dillingen: Polizei hat erste Hinweise zur Ursache

Zwei Beschäftigte eilten zum Tatort, nachdem der Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Dem Mitarbeiter (42) und seiner 51 Jahre alte Kollegin gelang es, mit einem Dusch-Schlauch die Flammen zu löschen. Allerdings zogen sich beide bei ihrem Einsatz eine Rauchvergiftung zu. Sie mussten in die Klinik nach Hermeskeil. Die mutmaßliche Brandstifterin atmete ebenfalls Qualm ein und kam deswegen nach Merzig ins Krankenhaus. Als die Wehren aus Weiskirchen sowie den Ortsteilen Weierweiler und Rappweiler eintrafen, war der Brand bereits gelöscht.