Großeinsatz der Feuerwehr Saarbrücken : Nach Brand in Burbach: Wohnung unbewohnbar – eine Person erleidet Rauchvergiftung

Saarbrücken-Burbach Am Sonntagabend ist die Feuerwehr Saarbrücken zu einem Großeinsatz nach Burbach ausgerückt. Hier musste ein Wohnungsbrand gelöscht werden. Was bisher bekannt ist.

Einsatz für die Feuerwehr Saarbrücken am 1. Mai in Burbach: Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, erreichten die Leitstelle der Feuerwehr am frühen Abend gleichzeitig mehrere Notrufe. Demnach meldeten die Anrufer ein Feuer im zweiten Geschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes im Saarbrücker Stadtteil Burbach. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Menschen im Gebäude befinden, wurden umgehend beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Burbach sowie der Rettungsdienst alarmiert“, sagte der Sprecher und ergänzte: „Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus noch ungeklärter Ursache in einer Küche brennt.“ Rauch hatte sich bereits durch den Flur in den Treppenraum ausgebreitet.