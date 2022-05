Ohne Versicherungsschutz : Polizei zieht zwei E-Scooter aus dem Verkehr

Losheim am See Ein 34-Jähriger und ein 54-Jähriger waren ohne Versicherungsschutz in Losheim unterwegs – und ließen sich dabei erwischen.

(red) Innerhalb von nur sieben Minuten hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizei-Inspektion Nordsaarland am Montag, 2. Mai, in Losheim am See gleich zwei E-Scooter aus dem Verkehr gezogen, die nicht haftpflichtversichert waren. Zuerst traf es in der Saarbrücker Straße einen 34-Jährigen, der in Losheim wohnt. Nachdem die kontrollierenden Beamten dem Mann die Weiterfahrt untersagt hatten, erwischten die in der Trierer Straße um 18.52 Uhr ein ebenfalls in Losheim wohnenden 54-Jährigen. Auch dieser Mann durfte wegen des fehlenden Versicherungsschutzes nicht mehr weiterfahren. Beide Fahrer erwarten jetzt Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.