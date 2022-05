Einsatzkräfte gingen auf Nummer sicher : Vermeintlicher Brand in der Saarlouiser Altstadt sorgt für großes Feuerwehr-Aufgebot

Foto: Jörg O. Laux

Saarlouis Ein vermeintlicher Brand in der Saarlouiser Altstadt stellte sich als harmlos heraus. Trotzdem war die Feuerwehr mit großem Aufgebot angerückt. Die Pressesprecherin der Saarlouiser Feuerwehr erklärt, warum Einsatzkräfte in der Altstadt lieber auf Nummer sicher gehen.

Was war da los in der Saarlouiser Altstadt? Gegen 16.30 Uhr rückte die Feuerwehr am Montag mit Blaulicht und Sirene an. Ein Rauchmelder in einer Obergeschoss-Wohnung an der Ecke Bierstraße/Sonnenstraße war ausgelöst worden.

Laut Stefanie Lange, Pressesprecherin der Feuerwehr Saarlouis, waren Kräfte von gleich drei Löschbezirken im Einsatz (Innenstadt, Lisdorf, West). Sie rückten mit Leiterwagen und Krankenwagen an. Doch der Einsatz „verlief zum Glück glimpflich“, sagt Lange: Es sei lediglich Essen in der Küche angebrannt, das zu einer sehr starken Rauchentwicklung geführt habe. Die Ursache war schnell beseitigt, und die Wohnung wurde kräftig durchgelüftet. Einen Brand zu löschen gab es also nicht. Aber warum war dann gleich so viel los?