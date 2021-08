Frontalzusammenstoß bei Losheim : 57-jährige Fahrerin schwebt in Lebensgefahr

57-jährige Fahrerin schwebt in Lebensgefahr

Losheim am See Nach einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße im Nord-Saarland war die betroffene Passage auf der B 268 mehrere Stunden lang gesperrt. Die Feuerwehr musste eine eingeklemmte Frau aus ihrem Wrack befreien.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend (12. August) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine Frau wurde sogar lebensgefährlich verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei in Wadern berichtet, war es gegen 20.30 Uhr auf der B 268 zwischen dem Losheimer Ortsteil Britten und der Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz zu dem folgenreichen Zwischenfall gekommen. Demnach war ein Losheimer mit seinem Auto Richtung Losheim unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ihm eine Fahrerin aus Trier entgegen. Plötzlich geriet der 39-Jährige von seiner Fahrspur ab. Die 57 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, als ihr der Mann auf ihrer Seite entgegenkam. Beide Wagen prallten frontal zusammen.

Dabei wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Krankenhaus. Sie schwebt in Lebensgefahr. Der Losheimer kam ebenfalls schwer verletzt in die Klinik. Die Strecke war bis ein Uhr gesperrt.