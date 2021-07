Auf dem Carl-Dewes-Platz : Losheim lädt von Sonntag bis Dienstag zur Kirmes ein

Losheim Vielerorts wird auch in diesem Jahr keine Kirmes gefeiert. Die Losheimer versprechen fürs Wochenende viel Unterhaltung auf dem Carl-Dewes-Platz.

„Aufgrund der Corona-Pandemie musste die allseits beliebte Veranstaltung letztes Jahr leider ausfallen. Daher freuen wir uns umso mehr, in diesem Jahr wieder alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde im Kernort Losheim willkommen zu heißen“, erklärt Ortsvorsteher Stefan Palm. Eröffnet wird die Kirmes mit einem Open-Air-Gottesdienst vor der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Das Festhochamt mit anschließender Prozession zu den drei Altären beginnt um 9 Uhr. Im Anschluss öffnet der große Festplatz, Ein- und Ausgänge befinden sich in der Straße am Carl-Dewes-Platz, in der Bahnhofstraße (vorbei am Gasthaus „Scheune“) und über den Raimund-Jakobs-Platz am Rathaus entlang über den Rathaus­innenhof. Geöffnet ist das Festgelände nach Angaben des Ortsvorstehers am Sonntag von 11 bis 22 Uhr, am Montag von 15 bis 22 Uhr und am Dienstag von 11 bis 22 Uhr.